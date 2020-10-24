Дюжев ради роли Петра I носил обувь на два размера меньше

https://static.news.ru/photo/8f8fb9a8-1540-11eb-a815-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Ли (Первый канал)

Дмитрий Дюжев сыграл Петра I в сериале «Тобол». Чтобы лучше вжиться в роль и понимать характер своего героя, актёр носил обувь на два размера меньше, признался артист в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

Рост Петра Алексеевича — два метра четыре сантиметра, а размер его ноги — 37-й. А у меня 45-й. Размер Петра Алексеевича был 37-й, мой — 45-й. Я попросил художников сделать мне обувь 43-го размера. Чтобы всё время работать с поджатыми пальцами, испытывая боль, — сказал Дюжев.

Кроме того, актёр пояснил, что он и рабочая группа сериала изучили изображения императора на картинах, чтобы понять, как Пётр I двигался.

Изучая по внешнему виду Петра Алексеевича, по картинам, по живописи, мы допускаем, что всё было немного приукрашено, что это художественная живопись. Его всегда изображают с длинным широким шагом. А когда он в статичной позе, он всегда с тростью и опирается на третью позицию, позиция штатива. Отсюда мы стали чётко понимать, что это неудобно — маленькую ножку при таком росте, необходима ещё опора. Ещё для уверенности, для статности. Потом неудобно медленно ходить, ступать маленькой ножкой, всё-таки есть дисбаланс. Ему было удобно передвигать быстро ноги и вставать в позицию, в позу, — отметил Дюжев.

Сериал рассказывает о молодом офицере петровской гвардии Иване Демарине, который по указу царя отправляется в столицу Сибири — Тобольск. Картина выйдет на Первом канале 26 октября.

Ранее NEWS.ru писал, что в России появилась премия имени Петра Великого. Её будут вручать за укрепление авторитета страны.