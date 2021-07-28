Дружинина съела торт с фото Харатьяна в конце съёмок «Гардемаринов»

Режиссёр фильма «Гардемарины 1787. Война» — пятой части знаменитой саги — Светлана Дружинина рассказала в Instagram об окончании съёмок. Команда в честь завершения совместной работы съела торт с фотографиями Дмитрия Харатьяна, Михаила Боярского и других актёров, участвовавших в проекте.

Дружинина также опубликовала видео, на котором показано, как её команда отмечала окончание работы над проектом. Группа собралась под открытым небом и запускала фейерверки.

Пройден большой сложный путь, он пройден достойно и с полной отдачей! — заявила Дружинина.

К видео она также добавила фото, на котором близко показан торт. По кругу на трёх его слоях изображены кадры со съёмок. На вершине торта установлена кинохлопушка, на которой написана дата окончания съёмок и слова: «Стоп. Снято».

Напомним, что действие пятого фильма о гардемаринах разворачиваются в Крыму в 1787 году. Главные герои и их дети вновь встают на защиту родины и под началом Александра Суворова сражаются при Кинбурне. В фильме кроме Харатьяна и Боярского сыграли Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Кристина Орбакайте.

Премьера четырёхсерийного телефильма «Гардемарины, вперёд!» состоялась первого января 1988 года. Следующая картина из цикла, которая называлась «Виват, гардемарины!», вышла в 1991 году. Третью часть зрители увидели в 1992-м. Планируется, что четвёртая и пятая ленты выйдут в следующем году.

Ранее сообщалось, что российская актриса Мария Голубкина съела торт с надписью «Любовь и голуби» в день похорон режиссёра Владимира Меньшова.