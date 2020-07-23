Дональд Гловер может вернуться к роли Лэндо в спин-оффе «Звёздных войн»

https://static.news.ru/photo/e2ebc64e-cccc-11ea-9836-fa163e074e61_660.jpg Фото: kinopoisk.ru

Американский актёр и музыкант Дональд Гловер, известный как рэпер Childish Gambino, предположительно вернётся к роли молодого Лэндо Калриссиана в спин-оффе «Звёздных войн». Он впервые представил в этом образе в картине «Хан Соло».

В подкасте Kessel Run Transmissions сообщается, что компании Lucasfilm и Disney уже провели переговоры с Гловером, и они завершились удачно. Подробности проекта отсутствуют, но предполагается, что речь идёт о картине для Disney+.

Лэндо — один из самых известных персонажей «Звёздных войн». Контрабандист и мошенник впервые появился на экране в пятом эпизоде, где его роль исполнил Билли Ди Уильямс.

Как писал NEWS.ru, антигерой серии фильмов «Звёздные войны» Дарт Вейдер, предположительно, появится в сериале, посвящённом персонажу Оби-Вану Кеноби. Проект выйдет на стриминговом сервисе Disney+.