Доход Айгуль, «Симулятор чушпана»: последние новости сериала «Слово пацана» В Steam объявили о выходе игры по мотивам сериала «Слово пацана»

Фото: Пресс-служба Wink

Актриса Юлия Пересильд рассказала, что роль в сериале «Слово пацана» позволила ее дочери резко увеличить доходы от рекламы. Сколько зарабатывает исполнительница роли Айгуль, почему поклонники без остановки названивают исполнителю роли Зимы Льву Зулькарнаеву?

Сколько зарабатывает Анна Пересильд

В интервью Светлане Бондарчук актриса Юлия Пересильд рассказала об огромном успехе, который приобрела ее дочь Анна после съемок в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». По словам матери, 14-летняя исполнительница роли Айгуль берет за рекламу вдвое больше нее.

«По рекламе запросы по мне 220 тысяч рублей. По Анне — 420 тысяч рублей. Я спрашиваю: „Я зачем в космос летала, Ань?“ Мы смеемся дома» — рассказала Пересильд.

По словам актрисы, она оценивает работу Анны в фильме как работу «коллеги, а не дочери». Юлия Пересильд считает, что роль Айгуль была очень тяжелой для молодой актрисы, поскольку она «все пропускала через себя». Также она рассказала, что у дочери появилось огромное количество поклонников, которые звонят ей даже ночью — и она не может понять, как им удается достать ее мобильный номер.

Кто звонит Зиме

А номер другого актера из «Слова пацана», 23-летнего Льва Зулькарнаева, открыто выложили в Сеть. В сериале он играл члена банды по прозвищу Зима. В результате, по его словам, поклонники звонят и пишут ему почти непрерывно.

«Жизнь вне моей воли перевернулась с ног на голову. Другое отношение к тебе, постоянно чувствуешь это внимание и постоянно думаешь: „Блин, а как теперь не сойти с ума?“» — признался Лев Зулькарнаев изданию 74.ru.

Фото: Пресс-служба Wink

Где Крыжовников искал вдохновение для «Слова пацана»

Роберт Гараев, автор книги про криминальный Татарстан, по которой был поставлен сериал, рассказал 116.ru, как вместе с режиссером Жорой Крыжовниковым изучал казанскую «натуру». Он назвал несколько мест, которые стали прообразами локаций из «Слова пацана». Сам сериал снимался в Ярославле, поскольку власти Татарстана выступили против экранизации.

Как рассказал Гараев, до начала съемок они с Крыжовниковым поездили по разным местам Казани, выбирая фактуру.

«Я помню, что ему очень понравились дворики „сталинок“ в Кировском районе, около парка Петрова. Мы также доехали до „Низов“ в Московском районе, это в районе улицы Шамиля Усманова. В этой локации режиссеру понравилось сочетание четырнадцати- и пятиэтажек. Впоследствии, когда фильм снимался в Ярославле, локации выбирались именно по похожести на этот район», — рассказал Гараев.

Кто обещал забвение актерам из «Слова пацана»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что актеры из «Слова пацана» будут скоро забыты публикой. В своем Telegram-канале он объявил, что единственный, у кого есть шанс «самоутвердиться» — это исполнитель роли Вовы Адидаса Иван Янковский.

«Единственный, кто имеет шанс самоутвердиться — это человечек из династии Янковских. Но этот прогноз касается профессии. А вот „быть доподлинной звездой“ — ребята, это искусство, и там нет места тупым и нехаризматичным. Из нашенских там есть место только для меня», — объявил Кушанашвили.

Телеведущий таким образом прокомментировал публикацию в Telegram-канале «Медифутбол на Sports.ru», где актеров сериала назвали «дефолтными, скучными персонажами».

Что такое «Симулятор чушпана»

Сериал «Слово пацана» начал проникать в мир компьютерных игр: как сообщает iXBT, в сервисе Steam появилась игра под названием «Симулятор чушпана» от компании Sebasa Games. Авторы проекта сообщают, что в «симуляторе» предстоит «пройти путь от чушпана до пацана».

«Начать путь человеком без ничего, собирая мусор и сдавая бутылки, у тебя появится возможность перейти на новый социальный уровень. Участвуя в уличных драках, заслужи авторитет, пришейся к группировке и живи настоящей жизнью пацана», — обещают авторы игры.

Создатели обещают различные задания вроде похищения видеомагнитофона, как в сериале, и боевую часть с единоборствами против различных противников. Несмотря на использование таких слов, как «чушпан» и отсылки к сериалу, неясно, имеет ли игра прямое отношение к Казани или молодежным бандам 80-х. Релиз игры назначен на январь 2024 года.

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