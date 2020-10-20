Дочь Брюса Уиллиса пожалела о своём первом сексуальном опыте

https://static.news.ru/photo/4a21e670-12e8-11eb-b827-fa163e074e61_660.jpg Румер Уиллис Фото: face to face/Global Look Press

Актриса Румер Уиллис заявила, что жалеет о своей первой интимной связи, в которую она вступила с мужчиной значительно старше её.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур порассуждала о сексе в шоу Red Table Talks, запись выпуска доступна на Facebook. 31-летняя актриса рассказала, что потеряла девственность в 18 лет. В то время она не имела практически никакого опыта в интимной сфере и очень стеснялась из-за этого. Её партнёр даже не пытался узнать, действительно ли она хочет заняться сексом с ним.

Девушка подчеркнула, что произошедшее не было изнасилованием, однако она не давала своего согласия на близость. Уиллис отметила, что «просто позволила всему случиться».

Актриса также коснулась темы собственного ощущения сексуальности. Она вспомнила, что будучи подростком, считала, будто каждый человек, находящий её привлекательной, тем самым приобретает какие-то права на неё.

Многие писали о том, как я выгляжу, и я испытывала стыд. Тогда я решила: хорошо, если кто-то считает меня сексуальной, значит, я чего-то стою, — поделилась Уиллис.

Дочь Брюса Уиллиса известна широкому зрителю по ролям в фильмах «Однажды в... Голливуде» и «Мир будущего» и сериале «Милые обманщицы».

В апреле Брюс Уиллис показал, как во время карантина бреет голову младшей дочери Талуле. Позже Румер устроила фотосессию с сестрой, передавал NEWS.ru.