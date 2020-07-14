Disney+ выпустит спин-офф мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов»

https://static.news.ru/photo/c6879dc6-c5e6-11ea-a7b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: starwars.com

Стриминговый сервис Disney+ совместно с кинокомпанией Lucasfilm запустил в производство спин-оффа мультсериала «Звездные войны: Войны клонов». Проект получил название The Bad Batch («Бракованная партия»).

Шоу расскажет об элитном отряде клонов-коммандос, который впервые показали в седьмом сезоне оригинального сериала. Персонажи рождены с мутациями, благодаря которым у них развились уникальные способности. Действие развернётся после событий «Войны клонов», когда герои вынуждены будут зарабатывать на жизнь в качестве наёмников, сообщает The Hollywood Reporter.

В создании спин-оффа примет участие Дэйв Филони, известный по работе над оригинальным шоу, а также над «Повстанцами», «Силами судьбы» и другими анимационными проектами вселенной «Звёздных войн». Главной сценаристкой назначена Дженнифер Корбетт, одна из авторов скрипта к «Сопротивлению».

Ранее в Сети появился трейлер финальных эпизодов седьмого эпизода мультсериала «Звёздные войны: Войны клонов». В 2020 году проект закрывается, писал NEWS.ru.