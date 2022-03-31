Disney увеличит долю ЛГБТ-персонажей в детском контенте до 50%

Компания Disney к концу года планирует увеличить долю ЛГБТ-персонажей в детском контенте до 50%, заявила отвечающая за контент-политику представитель корпорации Кэри Берк во время общего собрания, пишет Daily Mail. Также стало известно, что теперь в тематическом парке киностудии к детям больше не будут обращаться как к «мальчикам и девочкам».

По словам Кэри Берк, ситуация с отсутствием достаточного количества «инклюзивных» персонажей сказывается и на её детях. Один её ребёнок — трансгендер, а второй — пансексуал (человек, для которого не имеет значения не только пол партнёра, но и его гендерная идентичность).

Кроме того, глава отдела разнообразия и инклюзивности компании Вивиан Уэйр на собрании рассказала, что в тематическом парке к посетителям больше не обращаются как к «мальчикам и девочкам», теперь их будут называть — «мечтатели и друзья».

Ранее британский сценарист и открытый гей Расселл Ти Дейвис, известный по работе над эпизодами шоу «Доктор Кто» и «Близкие друзья», осудил Disney и киностудию Marvel за использование темы ЛГБТ в сериале «Локи». Он признался, что появление бисексуального персонажа в супергеройском проекте вызывает у него беспокойство.