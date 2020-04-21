Кино

Дэвид Линч заявил, что не заинтересован фильмом «Дюна» Дени Вильнёва

13:18, 21 апреля 2020
Дэвид Линч Дэвид Линч Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч признался, что не испытывает никакого интереса к фильму «Дюна» в версии канадца Дени Вильнёва. Линч выступил режиссёром картины 1984 года.

Артист заявил в интервью The Hollywood Reporter, что не хочет смотреть будущую ленту из-за своего опыта работы над экранизацией фантастического романа Фрэнка Герберта.

Для меня это были сплошные страдания. Это был провал, и у меня не было права финального монтажа. Я об этом уже миллиард раз рассказывал. Получился не тот фильм, который я хотел сделать, — сказал кинематографист.

Режиссёр отметил, что ему нравятся отдельные части ленты, но он ещё раз подчеркнул, какой для него это было неудачей.

Дэвид Линч ранее рассказал, что начал делать лампы во время изоляции из-за пандемии COVID-19. Он признался, что ему нравится работать с деревом, смолой и электричеством, писал NEWS.ru.

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