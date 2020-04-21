Дэвид Линч заявил, что не заинтересован фильмом «Дюна» Дени Вильнёва

https://static.news.ru/photo/4503dfd0-83ba-11ea-9e6f-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Линч Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Дэвид Линч признался, что не испытывает никакого интереса к фильму «Дюна» в версии канадца Дени Вильнёва. Линч выступил режиссёром картины 1984 года.

Артист заявил в интервью The Hollywood Reporter, что не хочет смотреть будущую ленту из-за своего опыта работы над экранизацией фантастического романа Фрэнка Герберта.

Для меня это были сплошные страдания. Это был провал, и у меня не было права финального монтажа. Я об этом уже миллиард раз рассказывал. Получился не тот фильм, который я хотел сделать, — сказал кинематографист.

Режиссёр отметил, что ему нравятся отдельные части ленты, но он ещё раз подчеркнул, какой для него это было неудачей.