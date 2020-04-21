Дэвид Линч заявил, что не заинтересован фильмом «Дюна» Дени Вильнёва

Американский режиссёр Дэвид Линч признался, что не испытывает никакого интереса к фильму «Дюна» в версии канадца Дени Вильнёва. Линч выступил режиссёром картины 1984 года.
Артист
Для меня это были сплошные страдания. Это был провал, и у меня не было права финального монтажа. Я об этом уже миллиард раз рассказывал. Получился не тот фильм, который я хотел сделать, — сказал кинематографист.
Режиссёр отметил, что ему нравятся отдельные части ленты, но он ещё раз подчеркнул, какой для него это было неудачей.
Дэвид Линч ранее
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