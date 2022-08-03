Дагестанец научится танцевать тверк в Москве в комедии «Танцы на высоте»

Фото: Пресс-служба KION

Кадр из фильма «Танцы на высоте»

Актеры Ян Гахарманов, Юсуп Омаров, Ольга Смирнова, Владимир Долинский и Семен Фурман сыграют главные роли в комедии Амета Пики «Танцы на высоте». Российскую премьеру эксклюзивно покажут на KION 11 августа, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сюжет рассказывает о юноше из горного аула в Дагестане по имени Тофик, временами он смотрит выступления людей, которые танцуют тверк. Постепенно главный герой начинает все больше увлекаться нетипичным для этих мест танцев, тверк не выходит у него из головы даже тогда, когда в деревню приезжает «важный человек из Москвы».

Фото: Пресс-служба KION Кадр из фильма «Танцы на высоте»

Экстравагантный танец занимает все мысли Тофика, и он начинает понемногу разучивать основы. Интересы юноши идут вразрез с местными традициями и обычаями, поэтому Тофик уезжает в Москву, где ему открывается масса возможностей — в том числе в области танцев, которые так сильно его интересуют.

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