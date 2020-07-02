Даффи попросила Netflix удалить «365 дней» из-за романтизации изнасилования

https://static.news.ru/photo/2d5e065a-bd10-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «365» Фото: Next Film

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, обратилась к главе стримингового сервиса Netflix Риду Хастингсу с просьбой убрать из каталога эротическую драму «365 дней». Исполнительница, пережившая похищение и изнасилование, заявила, что картина польского режиссёра Барбары Бяловас «романтизирует жестокую реальность секс-торговли, похищений и изнасилования».

Даффи опубликовала открытое письмо, в котором напомнила, что каждую минуту в мире примерно 25 млн людей становятся жертвами секс-торговли, передаёт Deadline.

Пожалуйста, задумайтесь на секунду об этом числе, равном почти половине населения Англии. Из них ежегодно, не меньше 80% — женщины и девушки, а 50% из них — несовершеннолетние, — говорится в тексте.

В феврале Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками. Это стало причиной того, что она на десять лет ушла со сцены. По её словам, много лет назад её удерживали против воли и надругались над ней.

В июне фильм «365 дней» стал лидером по просмотрам на Netflix. Эротическую драму называют польской версией кинохита «50 оттенков серого». Картина «365 дней», появившаяся в онлайн-кинотеатре 7 июня, снята по одноимённой книге Бланки Липинской. Главный герой, один из сицилийских мафиози Массимо Торричелли, похищает девушку Лауру Бель во время её путешествия по Италии и даёт ей 365 дней на то, чтобы она полюбила его, писал NEWS.ru.