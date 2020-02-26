Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками. Это стало причиной того, что она на десять лет ушла со сцены.
Исполнительница
Я выжила. Восстановление заняло время. Нет лёгкого способа рассказать об этом, но могу признаться, что за последнее десятилетие я потратила тысячи и тысячи дней, чтобы вновь почувствовать в своём сердце солнечный свет. Сейчас он сияет, — написала артистка.
Даффи сообщила, что летом 2019 года с ней на связь вышел журналист, которому она рассказала свою историю. Исполнительница заявила, что в скором времени должно выйти интервью, в котором будут описаны все детали её исчезновения.
Как писал NEWS.ru, зрители опубликовали фотографии и видео с концерта голограммы американской певицы Уитни Хьюстон. Тур начался 25 февраля в британском городе Шеффилд.
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