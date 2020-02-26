https://static.news.ru/photo/39470024-588f-11ea-9d66-fa163e074e61_660.jpg Фото: f84/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британская певица Эйми Энн Даффи, известная как Даффи, рассказала, что её насиловали и накачивали наркотиками. Это стало причиной того, что она на десять лет ушла со сцены.

Исполнительница сделала пост в Instagram, в котором рассказала, что много лет назад её удерживали против воли и надругались над ней. Пока что она не стала раскрывать какие-либо подробности случившегося.

Я выжила. Восстановление заняло время. Нет лёгкого способа рассказать об этом, но могу признаться, что за последнее десятилетие я потратила тысячи и тысячи дней, чтобы вновь почувствовать в своём сердце солнечный свет. Сейчас он сияет, — написала артистка.

Даффи сообщила, что летом 2019 года с ней на связь вышел журналист, которому она рассказала свою историю. Исполнительница заявила, что в скором времени должно выйти интервью, в котором будут описаны все детали её исчезновения.

Как писал NEWS.ru, зрители опубликовали фотографии и видео с концерта голограммы американской певицы Уитни Хьюстон. Тур начался 25 февраля в британском городе Шеффилд.