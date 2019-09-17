Актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий Владимир Меньшов 17 сентября отмечает 80-летие. В его творческой биографии более 100 киноролей и несколько театральных работ, однако чаще всего его помнят как режиссёра оскароносного фильма «Москва слезам не верит». При этом кресло режиссёра Меньшов занимал не так часто, однако каждую его работу можно с уверенностью назвать шедевром. Лучшие работы юбиляра — в фотогалерее News.ru.