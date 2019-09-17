Актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий Владимир Меньшов 17 сентября отмечает 80-летие. В его творческой биографии более 100 киноролей и несколько театральных работ, однако чаще всего его помнят как режиссёра оскароносного фильма «Москва слезам не верит». При этом кресло режиссёра Меньшов занимал не так часто, однако каждую его работу можно с уверенностью назвать шедевром. Лучшие работы юбиляра — в фотогалерее News.ru.

Григорий Сысоев/РИА Новости

кадр из фильма Москва слезам не верит

kinopoisk.ru

кадр из фильма Любовь и голуби

kinopoisk.ru

кадр со съемок фильма "Любовь и голуби"

kinopoisk.ru

кадр из фильма Ширли-мырли

kinopoisk.ru

кадр из фильма Легенда № 17

kinopoisk.ru

кадр из сериала Ликвидация

kinopoisk.ru

кадр из сериала Диверсант-2: Конец войны

kinopoisk.ru

кадр из фильма Любовь-морковь — 3

kinopoisk.ru

кадр из фильма Где находится нофелет?

kinopoisk.ru

Владимир Меньшов на съёмках фильма Каникулы строгого режима (режиссёр Игорь Зайцев)

Григориф Сысоев/РИА Новости

кадр из фильма Дневной дозор

kinopoisk.ru

Режиссёр Владимир Меньшов на церемонии закрытия 36-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия

Григорий Сысоев/РИА Новости

кадр из сериала Екатерина

kinopoisk.ru

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