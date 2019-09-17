Актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и телеведущий Владимир Меньшов 17 сентября отмечает 80-летие. В его творческой биографии более 100 киноролей и несколько театральных работ, однако чаще всего его помнят как режиссёра оскароносного фильма «Москва слезам не верит». При этом кресло режиссёра Меньшов занимал не так часто, однако каждую его работу можно с уверенностью назвать шедевром. Лучшие работы юбиляра — в фотогалерее News.ru.
Григорий Сысоев/РИА Новости
кадр из фильма Москва слезам не верит
kinopoisk.ru
кадр из фильма Любовь и голуби
kinopoisk.ru
кадр со съемок фильма "Любовь и голуби"
kinopoisk.ru
кадр из фильма Ширли-мырли
kinopoisk.ru
кадр из фильма Легенда № 17
kinopoisk.ru
кадр из сериала Ликвидация
kinopoisk.ru
кадр из сериала Диверсант-2: Конец войны
kinopoisk.ru
кадр из фильма Любовь-морковь — 3
kinopoisk.ru
кадр из фильма Где находится нофелет?
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Владимир Меньшов на съёмках фильма Каникулы строгого режима (режиссёр Игорь Зайцев)
Григориф Сысоев/РИА Новости
кадр из фильма Дневной дозор
kinopoisk.ru
Режиссёр Владимир Меньшов на церемонии закрытия 36-го Московского международного кинофестиваля в столичном кинотеатре Россия
Григорий Сысоев/РИА Новости
кадр из сериала Екатерина
kinopoisk.ru