https://static.news.ru/photo/4a4fc98c-7338-11ea-a70e-fa163e074e61_660.jpg Боб Айгер Фото: Ik Aldama/Global Look Press

Бывший генеральный директор компании Disney Боб Айгер временно отказался получать зарплату, чтобы поддержать корпорацию, теряющую деньги из-за пандемии коронавируса.

С 5 апреля в Disney приняли решение временно сократить зарплаты основного руководящего состава, сообщает Deadline. Новый гендиректор компании Боб Чапек будет получать на 50% меньше, в то время как Айгер. который теперь занимает в корпорации пост исполнительного директора, полностью отказался от выплат.

Ваша самоотверженность и стойкость в эти непростые времена поистине вдохновляет и даёт мне уверенность, что мы справимся с кризисом и в итоге станем ещё сильнее, чем раньше, — говорится в письме Чапека.

В тексте также указано, что зарплаты всех вице-президентов урезаны на 20%, а старших вице-президентов и исполнительных вице-президентов — на 25% и 30% соответственно.

Как писал NEWS.ru, компания WarnerMedia планирует выделить $100 млн, чтобы помочь участникам съёмочных групп, которые лишились работы из-за приостановки съёмок проектов.