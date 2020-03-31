Бывший генеральный директор компании Disney Боб Айгер временно отказался получать зарплату, чтобы поддержать корпорацию, теряющую деньги из-за пандемии коронавируса.
С 5 апреля в Disney приняли решение временно сократить зарплаты основного руководящего состава,
Ваша самоотверженность и стойкость в эти непростые времена поистине вдохновляет и даёт мне уверенность, что мы справимся с кризисом и в итоге станем ещё сильнее, чем раньше, — говорится в письме Чапека.
В тексте также указано, что зарплаты всех вице-президентов урезаны на 20%, а старших вице-президентов и исполнительных вице-президентов — на 25% и 30% соответственно.
Как писал NEWS.ru, компания WarnerMedia планирует выделить $100 млн, чтобы помочь участникам съёмочных групп, которые лишились работы из-за приостановки съёмок проектов.
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