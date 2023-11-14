Бюджет Фонда кино может вырасти в полтора раза Толстой: в 2024 году бюджет Фонда кино может составить 9,4 млрд рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Толстой

Бюджет Фонда кино в 2024 году может увеличиться в полтора раза и составить 9,4 миллиарда рублей, сообщил в беседе с ТАСС советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой. По его словам, окончательно бюджет еще не утвержден.

У Фонда кино большие надежды на следующий год, в частности, из-за увеличения бюджета. Он еще не принят окончательно, но, скорее всего, он будет в районе 9,4 миллиарда рублей. В этом году у нас вышло около 6 миллиардов, — рассказал Толстой.

Он считает, что рост бюджета позволит организации в течение года поддержать большее число российских картин. И хотя качество фильмов приоритетнее количества, в Фонде кино стремятся к тому, чтобы новинки в российский прокат выходили регулярно, оптимально — каждую неделю. Толстой уточнил, что в организации хотят сделать процесс выхода картин равномерным по времени. Но это не означает, что в Фонде кино станут поддерживать слабые проекты, подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что экранизация русской народной сказки «По щучьему велению» собрала в прокате более 1 млрд рублей. За всю историю российского проката это смогли сделать около двух десятков отечественных картин. Киносказка про Емелю-дурака вышла на экраны в России 26 октября. Новый сказочный блокбастер всего за неделю посмотрели более 2,4 млн зрителей.