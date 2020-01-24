Американский актёр Брэд Питт рассказал о том, что отказался от предложения исполнить главную роль в трилогии «Матрица» сестёр Вачовски.
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Я действительно верил, что это не моя роль. Просто не моя. Она была чья-то ещё, я уверен. Если бы я стал перечислять все великие фильмы, от которых я отказался, на это бы ушла пара ночей, — заявил артист.
Сам актёр не уточнил, о какой именно роли в блокбастере шла речь, но пошутил что в ситуации с трилогией он решил принять красную таблетку, сделав отсылку к сюжету картины.
Как писал NEWS.ru, британо-австралийский актёр Хьюго Уивинг заявил, что не вернётся к роли агента Смита в четвёртой части фильма «Матрица» Ланы Вачовски.
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