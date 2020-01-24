https://static.news.ru/photo/aca9ef80-3ec3-11ea-926b-fa163e074e61_660.jpg Брэд Питт Фото: Regina Wagner/www.imago-images.de/Global Look Press

Американский актёр Брэд Питт рассказал о том, что отказался от предложения исполнить главную роль в трилогии «Матрица» сестёр Вачовски.

Как отмечает издание Collider, Питта рассматривали на роль Нео, которого в итоге сыграл Киану Ривз.

Я действительно верил, что это не моя роль. Просто не моя. Она была чья-то ещё, я уверен. Если бы я стал перечислять все великие фильмы, от которых я отказался, на это бы ушла пара ночей, — заявил артист.

Сам актёр не уточнил, о какой именно роли в блокбастере шла речь, но пошутил что в ситуации с трилогией он решил принять красную таблетку, сделав отсылку к сюжету картины.

Как писал NEWS.ru, британо-австралийский актёр Хьюго Уивинг заявил, что не вернётся к роли агента Смита в четвёртой части фильма «Матрица» Ланы Вачовски.