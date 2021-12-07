BadComedian рассказал, можно ли «Иронию судьбы» винить в пьянстве россиян

Советская лента Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975) и её сиквел «Ирония судьбы. Продолжение» (2007) режиссёра Тимура Бекмамбетова содержат сцены, которые можно назвать пропагандой алкоголизма и измен, рассказал NEWS.ru блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian). Эксперт также призвал не винить только сферу развлечений — кино и игры — в пьянстве и наркозависимости граждан.

Он отметил, что сюжет обеих комедий зритель способен трактовать по-своему — как пропаганду драк и обморожения. В последнем случае — когда герой картины Рязанова в исполнении Юрия Яковлева стоит под душем, а потом выходит на улицу в новогоднюю ночь.

Главное, чтобы ребёнок, на которого может влиять пропаганда, жил в нормальной семье, где родители разъясняют в какой-то момент, что алкоголь вреден и употреблять его нежелательно вообще, и в огромных количествах. И чтобы собственным примером это показывали, что в 12 ночи можно выпить немного шампанского и всё. Если, опять же, ребёнок адекватный, — рассказал Баженов.

По мнению собеседника, в РФ ответственность за наркоманию и алкоголизм часто перекладывают на компьютерные игры и кинематограф, на что-то другое, но не на общество, семью с «ужасным экономическим положением, где отец пытается топить свою трагедию спиртным». Баженов подчеркнул, что к подобным явлениям фильмы не имеют никакого отношения.

Говоря о картинах «Ирония судьбы» BadComedian добавил, что во второй части с Константином Хабенским в одной из главных ролей употребление спиртного нельзя считать пропагандой алкоголизма, так как у его персонажа непереносимость. А в советской ленте, напомнил критик, герой Андрея Мягкова — Женя Лукашин — к концу комедии вообще трезвеет, а в состоянии опьянения находится лишь в некоторых сценах.

А во второй части Хабенский трезвый, ему нельзя вообще пить, у него непереносимость водки была. Я не думаю, что это может считаться пропагандой, когда человек падает в припадке, и ему плохо становится. Это очень отдалённо может считаться пропагандой. С другой стороны, люди не пьют алкоголь в Новый год? <...> Безусловно, есть 0,1 % [фильмов], которые воздействуют на подсознание, но в остальном, в Новый год я пью не потому что «Ирония судьбы» мне приказала, — заявил Баженов.

Ранее вводить ограничения на продажу алкоголя во время новогодних праздников предложил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев. Он также предложил, чтобы граждане не «спивались», сделать в это время все культурно-массовые мероприятия бесплатными.