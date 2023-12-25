Автор песен «Комбинации» раскрыл, как помог создателям одноименного сериала Композитор Окороков: продюсеры сериала «Комбинация» консультировались о группе

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Комбинация»

Автор песен первой женской поп-группы Виталий Окороков рассказал NEWS.ru, что продюсеры сериала «Комбинация» при его создании подробно у него консультировались. По его словам, он боялся, что новый сериал ждет та же судьба, что и неудачный фильм «Ласковый май», но создатели проекта подошли к нему очень профессионально.

Конечно, я замечательно отношусь [к сериалу «Комбинация»]. Это же история. Боялись все, что будет как с фильмом «Ласковый май», с ним неудача вышла. Но создатели все-таки поработали, продюсеры были у меня год назад и подробно расспрашивали, какое пианино у меня было, где проходили репетиции группы «Комбинация» и т. д., — рассказал Окороков.

Композитор добавил, что продюсеры присылали ему сценарий 8-серийного сериала о группе «Комбинация» и он остался им доволен. Окороков также отметил хороший кастинг актеров, по его мнению, все они очень похожи на тех, кого играют.

Там играют два актера из «Слова пацана»: Елизавета Базыкина и Никита Кологривый. Елизавета настолько перевоплощается в солистку «Комбинации» Татьяну Иванову, а Кологривый играет продюсера Александра Шишинина. Меня сыграл молодой актер Владимир Канухин, — рассказал он.

Ранее стало известно, что в декабре начались съемки сериала про поп-группу «Комбинация». Режиссером выступает Никита Власов («Лада Голд», «Мажор в Сочи»). В ролях задействованы Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев и другие. Сериал повествует о творческом пути участниц «Комбинации» Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой, Юлии Козюльковой и Зоси Костыко.