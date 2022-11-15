Аверин рассказал, как чуть не отказался от съемок в «Глухаре» Актер Аверин рассказал, что не планировал сниматься в проекте про полицейских

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Актер Максим Аверин

Российский актер театра и кино Максим Аверин рассказал, что изначально не хотел соглашаться на главную роль в сериале «Глухарь», сообщает «360». На тот момент на телевидении было слишком много сериалов про правоохранителей, и становиться участником одного из подобных проектов у артиста не было желания. Но когда актер прочитал сценарий нескольких серий «Глухаря», он понял, что этот проект отличается от остальных, и изменил свое решение, получив в итоге свою первую большую роль в сериале.

Это был первый мой опыт большого сериала, — рассказал Аверин.

Во время съемок «Глухаря» никто не подозревал, что сериал получит такую популярность, рассказал артист. По его словам, успех невозможно спрогнозировать.

Сериал «Глухарь» транслировался три сезона, с 2008 по 2011 год. В центре сюжета — работа сотрудников вымышленного отдела милиции «Пятницкий» в Москве.

Актер сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Владимир Шинов ранее умер на 55-м году жизни, сообщил его коллега по съемкам Денис Матросов в соцсетях. Причину смерти артиста он не назвал, но отметил, что мужчина боролся с болезнью. Шинов был выпускником Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина. На счету Шинова 46 ролей в разных проектах. Он известен зрителям по фильмам «Джуна», «Холодные берега» и «Тихий Дон», а также по сериалам «Мент в законе», «Глухарь», «Склифосовский» и «След».