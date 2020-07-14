Amazon Prime купил российский сериал «Мылодрама»

https://static.news.ru/photo/9a0b3e6a-c67c-11ea-a7f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из сериала «Мылодрама»/kinopoisk.ru

Стриминговый сервис Amazon Prime Video купил права на показ сериала «Мылодрама», который выходит на канале «Пятница» холдинга «Газпром-медиа». Сумма сделки не разглашается.

Первый сезон сериала уже доступен на платформе по всему миру, кроме России и стран СНГ. Его показывают с субтитрами, сообщает «Коммерсант».

Российский проект получил адаптированное название на платформе — Melodrama.

Шоу рассказывает о телеканале, переживающего кризис. Совет директоров решает обрушить его акции, чтобы позже их дёшево скупить. На должность гендиректора нанимают автозаправщика, и тот начинает снимать сериал, который должен стать провалом, но неожиданно приносит успех.

В феврале Amazon Prime Video купил у канала «Пятница» права на показ реалити-шоу «Инстаграмщицы». Проект появился на платформе в марте и стал доступен в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, ЮАР и странах Карибского бассейна, писал NEWS.ru.