https://static.news.ru/photo/cb1574a2-5936-11ea-a974-fa163e074e61_660.jpg Фото: WaldmÃ’.Âller/www.imago-images.de/Global Look Press

Стриминговый сервис Amazon Prime Video купил у канала «Пятница» холдинга «Газпром-медиа» права на показ реалити-шоу «Инстаграмщицы».

Сумма сделки и её условия не раскрываются, сообщает «Коммерсантъ». Проект появится на платформе в марте и будет доступен в США, Великобритании, Канаде, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии, ЮАР, странах Карибского бассейна и других регионах. Его будут показывать на русском языке с английскими субтитрами.

Это первое реалити-шоу, купленное у «Пятницы» сервисом Amazon Prime Video. Платформа уже закупает много русскоязычных сериалов. В частности, компания приобрела сериалы «Молодёжка», «Психологини» и «Лондонград» у «СТС Медиа», а также пакет из 75 фильмов и сериалов.

Как писал NEWS.ru, Amazon Prime опубликовал тизер нового сериала «Охотники». Главную роль в проекте исполнил Аль Пачино.