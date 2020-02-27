Стриминговый сервис Amazon Prime Video купил у канала «Пятница» холдинга «Газпром-медиа» права на показ реалити-шоу «Инстаграмщицы».
Сумма сделки и её условия не раскрываются,
Это первое реалити-шоу, купленное у «Пятницы» сервисом Amazon Prime Video. Платформа уже закупает много русскоязычных сериалов. В частности, компания приобрела сериалы «Молодёжка», «Психологини» и «Лондонград» у «СТС Медиа», а также пакет из 75 фильмов и сериалов.
Как писал NEWS.ru, Amazon Prime опубликовал тизер нового сериала «Охотники». Главную роль в проекте исполнил Аль Пачино.
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