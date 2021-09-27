Александра Маринина рассказала о новом сезоне сериала «Каменская»

Российская писательница Александра Маринина, автор детективов о подполковнике милиции Анастасии Каменской, сообщила о начале работы над новым сезоном телесериала «Каменская». Об этом Маринина рассказала в беседе с NEWS.ru на книжной ярмарке в Москве после презентации своего нового детектива в двух томах «Отдалённые последствия», где тоже фигурирует персонаж Каменской.

Сериал с участием моих героев планируется. Даты нет, пока только написан сценарий. Ждём, — подтвердила начало работы над продолжением «Каменской» Маринина.

Сериал «Каменская», снятый на основе детективов Александры Марининой, имел большой успех на телевидении. Он находился в производстве с 2000 по 2011 годы и демонстрировался в разные годы почти на всех федеральных каналах, включая НТВ, РТР, РЕН ТВ. Главную роль в проекте исполняла актриса Елена Яковлева. Также в «Каменской» снимались Сергей Гармаш, Сергей Никоненко, Андрей Ильин, Дмитрий Нагиев.

Яковлева и Гармаш в настоящее время заняты съёмками в фильме про Чебурашку от киностудии «Союзмультфильм». Яковлева сыграет бизнес-леди на «Роллс-Ройсе», а Гармаш станет Крокодилом Геной в образе одинокого мужчины.