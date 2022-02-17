Актриса Верховых назвала просмотр фильмов ужасов «очищением»

Просмотр фильмов ужасов — это очищение, его можно сравнить с прыжком в сугроб после бани, считает актриса Варвара Верховых. По её мнению, после «столкновения со злом» в фильмах ужасов люди начинают больше ценить свою жизнь, пишут argumenti.ru.

Когда попадаешь в мир кошмара и сталкиваешься напрямую со злом, ты потом гораздо больше ценишь свою жизнь. Ужастик — это процесс очищения, это как нырнуть в сугроб после бани, — заявила Верховых.

Актриса также описала своё участие в фильме ужасов «Синдром». Верховых призналась, что сильно испугалась во время съёмки одной из сцен. По сюжету её героиня должна прятаться от злодея в подсобке маленького магазина. Она подчеркнула, что ей было очень страшно, когда в помещении начал мигать свет.

Ранее актриса Екатерина Соколова-Жубер заявила, что хорошие фильмы ужасов — это всегда драма, потому что монстр может быть олицетворением личных страхов, например, женщины, которая боится, что возлюбленный её бросит. Она подчеркнула, что хотела бы сыграть жертву и монстра в одном лице в хорошем фильме ужасов.