Актриса из «Ворониных» эмоционально отреагировала на смерть Клюева

https://static.news.ru/photo/35313516-ecde-11ea-926d-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Волкова Фото: volkovihome/instagram.com

Актриса Екатерина Волкова, игравшая вместе с покойным Борисом Клюевым в сериале «Воронины», эмоционально отреагировала на смерть артиста. На своей официальной странице в социальной сети она призналась, что Клюев сыграл в её жизни важную роль.

Волкова выразила свои глубочайшие соболезнования по поводу кончины артиста. По её словам, новость о смерти Клюева стала крайне болезненной для неё лично. Артистка назвала покойного наставником, учителем, советчиком и другом.

Также Волкова рассказала, что на съёмках Клюева все звали папой. В ответ на это он улыбался.

Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Светлая вам память, — написала актриса в Instagram, добавив, что покойный навсегда останется в сердцах своих зрителей.

Клюев скончался 1 сентября в Москве на 77-м году жизни. Он был ведущим актёром Малого театра, преподавал на двух курсах ВТУ имени Щепкина, являлся заведующим кафедрой мастерства актёра и членом правления Гильдии актёров кино России.

Артист получил широкую известность после роли графа Рошфора, доверенного лица кардинала Ришелье, в музыкальном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также роли в сериале «Воронины».

Как ранее писал NEWS.ru, прощание с Клюевым пройдёт в Государственном академическом Малом театре в Москве, точная дата пока не определена.