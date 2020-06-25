Актриса «Американской истории ужасов» Эмма Робертс забеременела

https://static.news.ru/photo/3d0581c2-b785-11ea-80bf-fa163e074e61_660.jpg Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд Фото: Birdie Thompson/AdMedia/F. Sadou/AdMedia/Global Look Press

Американская актриса Эмма Робертс, известная по роли в сериале «Американская история ужасов», ждёт ребёнка от актёра Гаррета Хедлунда, сыгравшего в картине «На дороге».

О том, что 29-летняя Робертс и 35-летний Хедлунд впервые станут родителями, сообщает Us Weekly. Об отношениях пары известно с марта 2019 года.

В том же году Робертс рассталась с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом, с которым провела в отношениях семь лет. Хедлунд с 2012 по 2016 года встречался с Кирстен Данст, с которой вместе играл в ленте «На дороге».

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