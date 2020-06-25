Актриса «Американской истории ужасов» Эмма Робертс забеременела

Американская актриса Эмма Робертс, известная по роли в сериале «Американская история ужасов», ждёт ребёнка от актёра Гаррета Хедлунда, сыгравшего в картине «На дороге».
О том, что 29-летняя Робертс и 35-летний Хедлунд впервые станут родителями,
В том же году Робертс рассталась с коллегой по «Американской истории ужасов» Эваном Питерсом, с которым провела в отношениях семь лет. Хедлунд с 2012 по 2016 года встречался с Кирстен Данст, с которой вместе играл в ленте «На дороге».
Как писал NEWS.ru, британский музыкант и лидер группы Muse Мэтт Беллами снова стал отцом. У артиста родилась дочь.
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