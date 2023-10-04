Актера Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Узбекистане Sun: актера Кевина Спейси госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американского актера Кевина Спейси экстренно госпитализировали в Ташкенте с подозрением на инфаркт, пишет газета Sun. Звезда Голливуда приехал на кинофестиваль и почувствовал себя нехорошо, на несколько секунд у него полностью онемела левая рука. В результате опасения не оправдались.

Кевина Спейси экстренно госпитализировали из-за опасений по поводу сердечного приступа, после того как у него онемела рука на кинофестивале, — говорится в материале издания.

По данным газеты, в больнице актеру провели необходимое обследование, сделали МРТ-сканирование. В результате опасения врачей не подтвердились.

Кевин Спейси приехал в Узбекистан на XV Ташкентский международный кинофестиваль. Он проходил с 29 сентября по 3 октября.

Ранее сообщалось, что на актера подал в суд массажист, обвинивший его в домогательствах во время терапевтического сеанс. Истец утверждает, что Спейси использовал вымышленные имена, чтобы записаться к нему на три встречи в отеле New York Edition в 2016 году, во время которых актер настоял на ношении лыжной маски.

В иске утверждается, что во время свиданий Спейси пытался положить руку массажиста на свои гениталии, комментировал его внешний вид и предлагал ему дополнительные деньги за сексуальные услуги. Иск был подан всего через несколько недель после того, как друг Спейси Джеффри Марк рассказал, что актер готов «перестроить» свою карьеру после того, как лондонский суд снял с него обвинения в сексуальном насилии над четырьмя мужчинами.