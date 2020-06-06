Адвокат объяснил, кто поделит наследство Кокшенова

https://static.news.ru/photo/b2e6dd1c-a78d-11ea-8110-fa163e074e61_660.jpg Михаил Кокшенов Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press

Адвокат Сергей Жорин рассказал, что дочь умершего от последствий инсульта актёра Михаила Кокшенова Алевтина может претендовать на долю его имущества. По его словам, не будет иметь значения, упоминается в завещании её имя или нет.

Первые наследники — это дети, родители, супруги, поэтому если нет завещания, то может (претендовать. — NEWS.ru), — цитирует Жорина портал Teleprogramma.pro.

Также адвокат заметил, что с большой вероятностью свою долю получит жена актёра Наталья, а вот её дочери не могут рассчитывать на имущество, ведь они официально не зарегистрированы в качестве наследниц.

Во владении Кокшенова была немаленькая квартира возле «Мосфильма», её стоимость оценивается в 70 млн рублей, и загородные апартаменты ещё на 50 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский актёр Станислав Садальский рассказал, как актёр Михаил Кокшенов, о смерти которого стало известно 5 июня, боролся с недугом. По словам Садальского, он проходил реабилитацию после перенесённого инсульта и высмеивал всё, даже свой недуг. Спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач — так Садальский описал своего друга.