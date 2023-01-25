Обвиненного в насилии сценариста «Рика и Морти» выгнали из проекта Adult Swim разорвала контракт со сценаристом «Рика и Морти» Джастином Ройландом

Фото: Michael Trammer/imago stock&people/Global Look Press

Компания Adult Swim аннулировала контракт с одним из создателей сериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом, которого обвинили в домашнем насилии, пишет Variety. Его персонажи Рик и Морти будут переозвучены, второй соавтор сериала Дэн Хармон станет единственным ответственным за проект.

Adult Swim прекратил сотрудничество с Джастином Ройландом, — говорится в заявлении сети.

На сегодняшний день в эфир вышел 61 эпизод сериала, а шестой сезон завершился в декабре 2022 года. Сообщалось, что Adult Swim намерен довести мультсериал как минимум до 100 эпизодов.

Ранее сценаристу мультсериала было предъявлено обвинение в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы путем угрозы, насилия и мошенничества. Сообщается, что инцидент, ставший поводом для судебного разбирательства, произошел 19 января 2020 года в отношении девушки, которая в то время встречалась с Ройландом. В том же году сценарист впервые был задержан, но позже вышел под залог в $50 тысяч, после чего были проведены десятки судебных слушаний. Адвокат Ройланда сообщил, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не привел. Следующее слушание назначено на 27 апреля, сам Ройланд отрицает вину.