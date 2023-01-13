Сценариста мультсериала «Рик и Морти» обвинили в домашнем насилии Сценариста мультсериала «Рик и Морти» Джастина Ройланда обвинили в домашнем насилии

Фото: Dave Starbuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Джастин Ройланд

Сценаристу мультсериала «Рик и Морти» Джастину Ройланду предъявлено обвинение в домашнем насилии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на полученную жалобу прокурора округа Ориндж в штате Калифорния. Ройланд обвиняется в нанесении телесных повреждений и незаконном лишении свободы путем угрозы, насилия и мошенничества.

Сценарист анимационного комедийного сериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд обвинен в уголовном преступлении, связанном с домашним насилием, произошедшем в 2020 году. <...> В четверг он прибыл в суд на предварительное слушание, — говорится в статье.

Сообщается, что инцидент произошел 19 января 2020 года в отношении девушки, которая в то время встречалась с Ройландом. В том же году сценарист впервые был задержан, но позже вышел под залог в 50 тысяч долларов, после были проведены десятки судебных слушаний. Адвокат Ройланда сообщил, что существует возможность сделки с признанием вины, но никаких подробней не привел Следующее слушание назначено на 27 апреля, сам Ройланд отрицает вину.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Острые козырьки» Пол Андерсон столкнулся с обвинениями в некорректном поведении на съемочной площадке, что может поставить под вопрос его участие в полнометражном финале саги в роли Артура Шелби. Сообщается, что поводом для внутреннего расследования стала жалоба одного из коллег актера, суть претензий неизвестна. Между тем, по данным источников, съемки фильма еще не начались и в случае каких-либо проблем возможно будет переписать сценарий так, чтобы оправдать отсутствие в сюжете Артура Шелби.