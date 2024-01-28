Три киноляпа в сериале «Мастер и Маргарита» Бортко, которые легко заметить

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

25 января в прокат вышла третья экранизация романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Ранее, в 2005 году, режиссер Владимир Бортко снял телесериал по этому произведению. Зрители по-разному оценили картину, а самые внимательные нашли в ней некоторые киноляпы. Какие моменты у Бортко не соответствовали книге и есть ли неточности в самом романе — в материале NEWS.ru.

Машины из будущего

Действие в книге «Мастер и Маргарита» происходит в неизвестном году. Но Владимир Бортко решил, что все случилось в 1922-м. Это доказывают червонцы, которые появляются в кадре.

Однако некоторые модели машин, показанных в сериале, на самом деле еще не существовали. В сцене, когда сотрудники НКВД приезжают к валютному магазину, чтобы задержать Бегемота и Коровьева, на переднем плане останавливается автомобиль ГАЗ-М1. За ним подъезжает более свежая модель — ГАЗ-11-73. Обе машины носили гражданское прозвище «эмка». Вот только ГАЗ-М1 производили с 1936 по 1942 год. Он никак не мог приехать за свитой Воланда в 1922-м.

Модель ГАЗ-11-73 появилась в период Великой Отечественной войны, и на ней ездили старшие офицеры. Таких машин было около тысячи на весь СССР. Поскольку Михаил Булгаков умер в 1940 году, он никак не мог описать в романе ГАЗ-11-73.

Фокус с сигаретой

В первые 10 минут первой серии во время разговора Воланда в исполнении Олега Басилашвили с литературным редактором Михаилом Берлиозом (Александр Адабашьян) и поэтом Иваном Бездомным (Владислав Галкин) в кадре меняются сигареты.

Когда Воланд спрашивает у Бездомного, какие он предпочитает курить, поэт называет «Нашу Марку». Они и появляются в драгоценном портсигаре консультанта. Ее же поэт крутит в руках первые две секунды. Но уже через полторы минуты он закуривает сигарету, очень напоминающую папиросы «Беломорканал».

Что не так с трамваем

Трамвай, который отрезал голову редактору Берлиозу, в действительности никогда не ходил по маршруту, описанному Булгаковым в книге и показанному в сериале.

В тексте есть фраза: «Тотчас и подлетел этот трамвай, поворачивающий по новоположенной линии с Ермолаевского на Бронную. Повернув и выйдя на прямую, он внезапно осветился изнутри электричеством, взвыл и наддал».

В 1930 году никакой трамвайной линии на Бронной не было. Более того, этот вид транспорта вообще никогда не ходил по этой улице.

Фото: Эмиль Матвеев/ТАСС

Шесть неточностей в романе Михаила Булгакова

Книга Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» входит в список лучших произведений ХХ века, но при этом некоторые литературоведы считают, что он далек от идеала. В тексте можно заметить ряд неточностей.

Цвет глаз у Воланда меняется местами. В первом описании Мессира говорится, что «правый глаз черный, левый почему-то зеленый». Но в главе «При свечах» глаза каким-то образом меняются местами, и уже «левый — пустой и черный». С внешностью Мастера тоже происходят чудеса. В главе «Явление героя» он описывается как «бритый, темноволосый, с острым носом». В десятой Мастер уже «бледный, обросший бородой», хотя прошел всего лишь день. Во второй главе римский прокуратор Понтий Пилат спрашивает у Иешуа Га-Ноцри, откуда он родом. Тот отвечает — из Гамалы. Но в «Погребении» во сне правителя персонаж превращается в «нищего из Эн-Сарида». Причем в ранних рукописях Булгакова во время допроса Иешуа говорил, что родом именно из Эн-Сарида. Это арабское название Назарета, а вот город Гамала, или Гамла, находился намного дальше от родины библейского Иисуса Христа (прототипа образа Иешуа). Но в финальной версии все же значится первый вариант. Когда Понтий Пилат приступил к своим прокураторским обязанностям, было раннее утро, которое «тут же предвестило ему нехороший день». Допрос Иешуа длился недолго. Быстро пролетела и беседа с Каифой. Однако сразу после Пилат говорит: «Дело идет к полудню. Мы увлеклись беседою, а между тем надо продолжать». А в конце главы писатель снова указывает время — «было около десяти часов утра». В главе «Неудачливые визитеры» появляется персонаж Максимилиан Поплавский. Булгаков сообщает, что он — единственный наследник и дядя покойного Берлиоза. А дальше автор пишет, что Поплавскому «было жаль племянника жены, погибшего в расцвете лет», то есть она была родственницей редактора. Интересный поворот происходит с Алоизием Могарычем. В главе «Извлечение Мастера» лишивший писателя жилья журналист буквально падает с неба в «нехорошую» квартиру. Тогда Азазелло кричит «Вон!», и Алоизий вылетает в окно. Позже он почему-то выскакивает из двери квартиры, катится по лестнице и налетает на Аннушку, которая разлила масло. Потом Алоизий бросается обратно и вылетает в окно, но не квартиры, а уже подъезда.

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