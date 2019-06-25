https://static.news.ru/photo/5c22f0fc-7b7d-11e9-96e3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 70.mchs.gov.ru

Возгорание произошло на автозаправочной станции в чеченском селе Автур.

По данным регионального управления МЧС по республике, есть угроза взрыва. Загорелся автомобильный резервуар с газом. Пострадавших нет. На ликвидацию пожара брошены силы по второму рангу вызова: 34 человека, 8 единиц техники от РСЧС и 25 человек и 5 единиц техники от МЧС, передаёт РИА Новости .

Территория оцеплена. Проведена эвакуация жильцов из 10 частных жилых домов, примерно 50 человек, — говорится в сообщении ведомства.

В данный момент производится охлаждение резервуара. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее News.ru писал о том, что украинский боксёр Владимир Кличко и члены его семьи едва не погибли при пожаре на арендованной яхте у берегов Испании.