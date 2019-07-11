https://static.news.ru/photo/1ce3a78e-a3bd-11e9-bfdb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: press__mo/vk.com

Пожар на ТЭЦ-27 в Мытищах угрожает соседнему жилому сектору. На энергостанции взорвались топливные баки, столб огня поднялся на высоту около 50 метров.

По данным источника News.ru, пожар распространился на территории до 200 квадратных метров. Решается вопрос об эвакуации жилых домов, до которых от ТЭЦ не более 500 метров. Кроме того, огонь угрожает стоящему неподалёку торговому центру «Июнь» и газовой заправке. Один из энергоблоков станции аварийно отключился во время пожара, прекратив выработку электроэнергии.

Некоторые источники сообщили о восьми пострадавших на пожаре, однако МЧС пока это не подтверждает. В то же время Минздрав Московской области сообщил, что за медицинской помощью обратились шесть человек, отравившиеся угарным газом. К месту происшествия стягиваются дополнительные силы экстренных служб, в том числе пожарная авиация. На данный момент на месте присутствуют всего 78 человек и 24 единицы техники, из них относятся к МЧС 42 человека и 12 единиц техники.

Как писал News.ru, возгорание произошло на ТЭЦ-27 на пересечении Волковского и Осташковского шоссе (точный адрес — Волковское шоссе, 39ВЛ5). Сообщается, что горят ёмкости с топливом. Огонь виден из многих районов столицы.