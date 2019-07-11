В Подмосковье, недалеко от города Мытищи, горит ТЭЦ. Огненный факел поднялся на высоту около 50 метров.
Возгорание произошло на ТЭЦ-27 на пересечении Волковского и Осташковского шоссе (точный адрес Волковское шоссе, 39ВЛ5). Сообщается, что горят емкости с топливом. Огонь виден из многих районов столицы.
В управлении МЧС по Московской области подтвердили эту информацию, пояснив чтто пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах.
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