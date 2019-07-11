https://static.news.ru/photo/ecb6d5ae-a3b7-11e9-bd46-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

В Подмосковье, недалеко от города Мытищи, горит ТЭЦ. Огненный факел поднялся на высоту около 50 метров.

Возгорание произошло на ТЭЦ-27 на пересечении Волковского и Осташковского шоссе (точный адрес Волковское шоссе, 39ВЛ5). Сообщается, что горят емкости с топливом. Огонь виден из многих районов столицы.

В управлении МЧС по Московской области подтвердили эту информацию, пояснив чтто пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ в Мытищах.

Ранее News.ru писал, что 7 июля было возбуждено уголовное дело по факту смерти трёх человек при взрыве бензовоза в Свердловской области



