https://static.news.ru/photo/7d2ad274-9c25-11e9-a7f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Доследственную проверку начали в Калуге после того, как сотрудник дорожной полиции насмерть сбил пешехода на служебном мотоцикле. Об этом сообщает СУ СК по региону.

ДТП со смертельным исходом произошло вечером 23 июня возле дома на улице Жукова, 15, говорится на сайте ведомства .

По одной из версий, водитель не учёл дорожные и метеорологические условия и двигался со скоростью, не обеспечивающей возможности постоянного контроля за движением мотоцикла. Со слов сотрудника полиции, он поздно заметил пешехода и не имел технической возможности избежать наезда, — отмечается в пресс-релизе.

Как писал News.ru, ранее полицейские Пензенской области задержали 22-летнего местного жителя. По данным силовиков, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил гонки с сотрудником ДПС.