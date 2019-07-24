https://static.news.ru/photo/0a6baa7a-addb-11e9-a4b1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: 28.mchs.gov.ru

В результате дождевого паводка в Амурской области оказались подтоплены около 30 участков дорог общей протяжённостью около 80 км, а также 400 придомовых участков. Об этом сообщает правительство региона.

По информации Амурупрадора региона, в настоящее время подтоплено и разрушено 28 участков региональных дорог. Ориентировочно протяжённость подтопленных дорог составила 80 километров, — говорится в сообщении .

Отмечается, что режим ЧС введён в Благовещенске, Зее, Зейском, Благовещенском, Селемджинском и Тамбовском районах. Из зоны подтопления в селе Ивановка Зейского района эвакуированы 69 человек, среди них 31 ребёнок. Транспортное сообщение с селом нарушено, три участка дороги, связывающей Ивановку с городом Зея, подтоплены. Также подтоплена дорога Зея—Огорон, отсутствует проезд к посёлку Амуро-Балтийск. Всего в Зейском районе за сутки подтопило 6 участков дорог местного значения.

Сообщение с сёлами Гулик и Береговой было восстановлено, проезд по дороге Зея—Поляковский открыт. Дорога, ведущая к посёлку Октябрьский, остаётся размытой. Подтоплен участок дороги в городе Сковородино, ещё один — в Сковородинском районе. Размыт отрезок автодороги Серышево — Новокиевский Увал в Мазановском районе.

Участок дороги в поселке Дактуй Магдагачинского района освобождён от подтопления, восстановлено движение по дороге Магдагачи — Толбузино, открыт проезд по дорогам Михайловского района, которые были подтоплены.

Семь населённых пунктов в Селемджинском районе остаются без транспортного сообщения. Нет проезда по дорогам Экимчан — Февральск, Огоджа — Коболдо, Экимчан — Златоустовск. Размыт участок трассы Державинка — Автономовка в Серышевском районе, закрыт проезд на 2 километре дороги Магдагачи — Тыгда и 41 километре дороги Талдан — Соловьевск.

Ранее News.ru писал, что из-за размыва дорожного полотна закрыт для проезда участок трассы федерального значения Чита — Хабаровск в районе города Сковородино. В провал попал легковой автомобиль Toyota Vitz, его водитель госпитализирован.