https://static.news.ru/photo/5b26a75e-a8d0-11e9-9b99-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Katja Kreder/imageBROKER.com/Global Look Press

Почти 70 граждан Узбекистана госпитализированы с признаками отравления в Самарской области. Об этом сообщает МИД центральноазиатского государства.

По информации генерального консульства нашей страны в Казани, 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии «Кошелевский посад» в Самарской области, с диагнозом «отравление неустановленным веществом» госпитализированы, — говорится в сообщении на сайте ведомства .

Руководство компании утверждает, что все пострадавшие работают легально и имеют трудовые соглашения.

Работодатель проинформировал генконсульство, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана, — добавили в министерстве.

Ташкент установил контакты с руководством предприятия и медучреждений, куда помещены пострадавшие.

Как сообщает СУ СК по Самарской области , которое начало доследственную проверку, 16–17 июля из села Кошелевка Сызранского района в больницу с признаками отравления различной степени тяжести госпитализированы 46 граждан Узбекистана. Они прибыли в Россию на сельскохозяйственные работы.

По предварительным данным, тяжесть вреда здоровью небольшой и средней тяжести. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — подчеркнули в ведомстве.

Как писал News.ru, 16 июля массовое отравление детей было зарегистрировано в детском лагере в санатории «Лучистое» в Крыму. Число пострадавших перевалило за 50 человек. Заведено уголовное дело.