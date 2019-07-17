Почти 70 граждан Узбекистана госпитализированы с признаками отравления в Самарской области. Об этом сообщает МИД центральноазиатского государства.
По информации генерального консульства нашей страны в Казани, 68 граждан Узбекистана, работавших на предприятии «Кошелевский посад» в Самарской области, с диагнозом «отравление неустановленным веществом» госпитализированы, — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Руководство компании утверждает, что все пострадавшие работают легально и имеют трудовые соглашения.
Работодатель проинформировал генконсульство, что предприятие покроет все финансовые расходы, связанные с лечением граждан Узбекистана, — добавили в министерстве.
Ташкент установил контакты с руководством предприятия и медучреждений, куда помещены пострадавшие.
Как сообщает СУ СК по Самарской области, которое начало доследственную проверку, 16–17 июля из села Кошелевка Сызранского района в больницу с признаками отравления различной степени тяжести госпитализированы 46 граждан Узбекистана. Они прибыли в Россию на сельскохозяйственные работы.
По предварительным данным, тяжесть вреда здоровью небольшой и средней тяжести. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — подчеркнули в ведомстве.