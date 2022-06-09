Японский производитель станков DMG Mori Seiki ушёл из России

Фото: dmg-mori

Японская корпорация DMG Mori Seiki, производящая точное машинное оборудование, полностью вышла из бизнеса в России, сообщил газете Asahi президент компании Масахико Мори. Компания закрыла свой сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве, уволив в общей сложности около 270 сотрудников. Это решение объясняется опасностью попасть под санкции против России, поскольку производимые компанией станки могут быть использованы в военных целях.

Мы должны следовать воле правительств Германии, Японии, США и других стран. Нам остается только надеяться на достижение мира и подчиняться правилам, — сказал Мори.

Как отмечает газета, это первая японская компания, которая полностью прекратила бизнес в России. На Россию приходилось 2% общего объема Mori Seiki, компания оценила последствия ухода с российского рынка как «незначительные».

Ранее экономист Александр Баранов заявил, что японские бизнесмены могут понести серьезные убытки из-за санкций Токио в адрес Россельхозбанка и Московского кредитного банка, так как некоторые японцы сотрудничали с российскими банками, хранили в них деньги или брали кредиты. Он уточнил, что все ограничения против отечественных банков будут действовать исключительно на территории страны, которая ввела санкции.