«Яндекс» решил отказаться от новостного агрегатора

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания VK покупает у «Яндекса» новостной агрегатор и платформу «Дзен». Новой главной страницей «Яндекса» станет ya.ru, именно через нее пользователи смогут попасть в почту и «Яндекс ID». Агрегатор новостей «Яндекса» теперь будет находиться на странице платформы «Дзен», сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что это произойдет после закрытия сделки с VK до конца 2022 года.

После закрытия сделки по продаже медийных активов — Дзена и Новостей — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Также компания выпустит для Android новое приложение Яндекс с Алисой, — рассказали в компании.

Отмечается, что основным ядром обновленного «Яндекса» станет поиск. Существующее же мобильное приложение для Android-устройств сменит название на «Яндекс Старт» и будет функционировать как браузер. Что касается приложения для iOS, оно продолжит работать в прежнем режиме, но без разделов «Дзен» и «Новости». В настоящий момент пользователи могут протестировать работу нового портала.

Что касается пользователей «Дзена», то они смогут получать информационный, развлекательный и игровой контент, а его авторы получат уникальные возможности для продвижения и монетизации, рассказали в VK.

Дзен — уникальная и популярная среди миллионов людей платформа, один из лидеров рынка, имеющий огромный потенциал развития. В результате интеграции с VK для авторов Дзена откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента, — заявил глава компании Владимир Кириенко.

Разговоры о продаже сервисов «Яндексом» начались в марте этого года. В самой компании объяснили это стремлением разработчиков развивать основные, флагманские продукты, включая поисковую систему и рекламу. Помимо этого, сотрудники «Яндекса» рассказали о создании технологии беспилотного вождения, а также системы транзакционных услуг.