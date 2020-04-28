«Яндекс» отозвал прогноз по росту выручки на 2020 год

https://static.news.ru/photo/d31c0ba4-894f-11ea-a5f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Яндекс» отозвала прогноз по росту выручки на 2020 год в связи с пандемией коронавируса. Ранее так же поступил другой российский IT-гигант — Mail.ru Group.

В связи с невозможностью предсказать, как долго продлится негативное влияние пандемии на экономику, мы не можем рассчитать, какой эффект окажет эта ситуация на финансовые результаты компании в будущем, — пояснили ТАСС в компании.

В феврале «Яндекс» прогнозировал рост консолидированной выручки в 2020 году на 22-26% по сравнению с прошлогодним показателем. В 2019 году выручка «Яндекса» без учёта «Яндекс.Маркета» составила 175,4 млрд рублей.

Компания Mail.ru Group, также отозвавшая свой прогноз, в 2020 году ожидала роста выручки на 18-20%. В 2019 году она была 87,1 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, «Яндекс» заработал 51,7 миллиарда рублей в четвёртом квартале 2019 года. Это на 33% больше выручки за аналогичный период предыдущего, 2018-го. Финансовая эффективность по EBITDA снизилась сильнее, чем предсказывали прогнозисты. Рентабельность компании по этому показателю достигла 25,6% против 31,7% в четвёртом квартале предыдущего года. По итогам квартала «Яндекс» остался в плюсе на 13,2 миллиарда рублей.