«Яндекс.Маркет» начал продавать поношенные люксовые вещи «Яндекс.Маркет» запустил продажу подержанных товаров люксовых брендов

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Ретейлер «Яндекс.Маркет» начал продавать бывшие в употреблении вещи люксовых брендов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Предполагается, что премиальные товары можно будет приобрести за полцены. Первым партнером «Яндекса» стала ресейл-платформа TheCultt. Пока маркетплейс предлагает купить б/у смартфоны и аксессуары, но позднее появятся одежда и обувь.

На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить бывшие в употреблении сумки люксовых и премиальных брендов — сервис показывает такие товары в новом разделе «Ресейл», — заявили в компании.

Сейчас на маркетплейсе представлены такие бренды, как Bottega Veneta, Louis Vuitton, Burberry, Chanel, Celine, Jacquemus, Christian Dior, Valentino, Gucci, Prada, Saint Laurent и другие. В пресс-службе компании отметили, что планируется расширение ассортимента электроники, товаров для дома, одежды и обуви, а также детских и спортивных товаров.

В прошлом году «Яндекс.Маркет» выкупил интернет-магазин KupiVIP, который занимался реализацией таких брендов, как Versace, Cavalli, Prada, Burberry, Valentino, Vivienne Westwood и другие. В компании ожидали, что это позволит ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров.

13 мая «Яндекс.Маркет» разрешил продавать на своей площадке товары параллельного импорта. В компании пообещали принять все необходимые меры, чтобы на платформе не появился контрафакт.