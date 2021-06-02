«Раздачу слонов» для открытия бизнеса назвали неэффективной

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Гранты с прямым финансированием для открытия бизнеса в России («раздача слонов») оказались неэффективными. Об этом заявила ТАСС замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова. По её словам, желание открыть бизнес возникает из опыта, усвоенных уроков и полученных компетенций.

Да, такая раздача слонов оказалась неэффективной. Мы отказались от прямого распределения средств на открытие дела, — сообщила Илюшникова.

Она также отметила, что с течением времени Минэкономразвития отказалось от сегментированной поддержки по женскому или региональному предпринимательству. При этом были добавлены инструменты поддержки целых институтов, например самозанятых.

Последние опросы Минэкономразвития, по её словам, показали, что практически 50% малых и средних предпринимателей сейчас «имеют запрос на соответствующие компетенции».

Государственная поддержка бизнеса в России должна работать как доставка еды, то есть без всякого стресса. Где нет какого-то личностного отношения, испорченного настроения или оценки, а есть просто цифровые функции, которые работают, — подчеркнула Илюшникова.

Большая часть работающих в России европейских компаний заявила о негативном влиянии западных санкций на свою деятельность в исследовании «Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России». Наиболее сильно на деятельности компаний в России сказываются отрицательная волатильность рубля и влияние санкций в отношении страны. Данные пункты отметили 85% и 75% компаний соответственно. Ещё 65% организаций отметили, что политика США в отношении России отрицательно сказывается на их деятельности, 55% назвали ограничения РФ в отношении ЕС и США, а 52% упомянули отношения между Россией и Украиной. 43% к негативным факторам отнесли пандемию коронавируса.