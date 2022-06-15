Власти могут лишить частот нового оператора связи Пятый федеральный оператор связи может не запуститься из-за разрешения на частоты

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Российские власти не намерены продлевать разрешение на использование частот 1900–1920 МГц для компаний «Антарес», «Интеграл» и «Арктур», на базе которых планировалось запустить нового оператора связи. Скорее всего, пятый федеральный сотовый оператор так и не заработает, предполагают «Известия».

В качестве аргумента газета ссылается на материалы к ближайшему заседанию Госкомиссии по радиочастотам. Против продления разрешения на использование указанным компаниям частот выступило одно из силовых ведомств. Однако итоговое решение будет принято на заседании комиссии.

Компании «Антарес», «Арктур» и «Интеграл» были основаны в середине 2000-х годов, на сегодня их бенефициаром является бизнесмен Евгений Ройтман. Все три фирмы принадлежат «Артеху», в которой предпринимателю принадлежит более 99% уставного капитала. Планировалось, что сотовые сети четвёртого поколения начнут запускать в Москве на экзотических для России частотах.

Ранее сообщалось, что Минцифры разрабатывает механизм, при котором оператором будет предложено совместное использование сотовых сетей в небольших населённых пунктах и на трассах. Схема предполагает, что компании смогут воспользоваться техникой конкурентов там, где у них нет оборудования.