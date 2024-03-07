Владелец почти 300 европейских ТЦ попрощается с российскими активами «Ведомости»: владелец почти 300 европейских ТЦ намерен продать активы в России

Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания Ceetrus, входящая в состав группы Auchan и владеющая почти 300 торговыми центрами в Европе, выстроила планы по продаже принадлежащих ей в России активов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на информированные источники. Сделка по продаже недвижимости позволит собственникам Ceetrus снизить риски от владения активами в России, которые возникли после начале спецоперации ВС России на Украине, отмечают источники.

По информации издания, акционеры Ceetrus в течение последних нескольких лет намеревались избавиться от недвижимости в России, однако до переговоров с потенциальными покупателями по этому вопросу дело не доходило. Однако сейчас продажа торговых центров, принадлежащих группе, проходит согласование комиссии правительства или уже одобрена ею.

Источники газеты раскрыли, что покупателем активов Ceetrus может стать логистический оператор «Лидертранс» из Татарстана. «Лидертранс», как пишет издание, был основан в 2009 году, его выручка за 2022 год составила 8,3 млрд рублей. Компания специализируется на перевозках грузов автомобильным транспортом на территории России, а также в Турции, Грузии и странах Центральной Азии.

В августе прошлого года газета The Financial Times подсчитала, что прямые потери европейских компаний на российском рынке после начала СВО составили не менее €100 млрд. Обесценивание активов, расходы, связанные с обменным курсом, и иные разовые расходы, вызванные продажей, закрытием или сокращением российского сегмента бизнеса, затронули 176 компаний из Европы.