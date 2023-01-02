В России арестовали активы химкомпании Linde Арбитражный суд Санкт-Петербурга арестовал активы химкомпании Linde на 35 млрд рублей

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на российские активы транснациональной химической компании Linde на сумму 35 млрд рублей. Основанием для этого послужило невыполнение Linde своих обязательств по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге, следует из определения, опубликованного на сайте суда.

Речь идет о Linde GmbH из Германии и ее материнской компании Linde PLC, которая зарегистрирована в Ирландии. Претензии к ним предъявляет компания «РусХимАльянс» — совместное предприятие «Газпрома» и «РусГазДобычи». Она намерена обратиться с иском в Гонконгский международный арбитражный центр.

В цену иска «РусХимАльянса» включены €946,5 млн неотработанного аванса, а также убытки на €25,7 млн и 7,6 млрд рублей. При этом совокупная стоимость имущества, которое попросила арестовать компания, вдвое меньше предъявляемых к ответчикам требований.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины арестовало активы, счета и корпоративные права холдинга «Татнефть» на территории страны. Владельцев компании заподозрили в «финансировании насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти».

Также Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти». Мера коснулась имущества, находящегося в стране.