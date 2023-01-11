В АКОРТ объяснили рост цен на овощи в начале января Глава президиума АКОРТ Караваев: рост цен на овощи объясняется сезонным фактором

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев заявил, что рост цен на овощи, в частности на огурцы и томаты, объясняется сезонным фактором — вместе с увеличением производственных издержек производителей эти овощи ежегодно дорожают до февраля-марта, после чего цены начинают снижаться. В пресс-релизе, поступившем в NEWS.ru, говорится, что сейчас высокие цены производителей достигли такой ценовой отметки из-за высоких затрат на обеспечение нужного светового и температурного режима теплиц. Он подчеркнул, что средняя цена на полке при сравнении аналогичных периодов изменилась лишь на 0,37%.

В пресс-релизе указывается, что средняя закупочная цена на овощи «борщевого набора» в сетях — членах АКОРТ в первую неделю января выросла на 3,93% по сравнению с последней неделей декабря.

Отмечается, что на ряд продуктов по итогам первой недели января федеральные сети сохранили розничные цены ниже закупочных. Таким образом, отрицательная наценка на репчатый лук составляет минус 12,36%, картофель — минус 12,59%, морковь — минус 22,23%, подсолнечное масло — минус 4,23% тушку бройлера — минус 4,7%

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