Названы самые популярные у россиян консервы

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Торговая сеть «Пятёрочка» проанализировала спрос на консервированную продукцию среди покупателей сети и определила их ключевые предпочтения. Так, за год гости магазинов приобрели более 220 млн банок овощных консервов собственных торговых марок сети. Это практически 80% от всех продаж в категории овощной консервации.

Традиционными фаворитами у покупателей среди овощных консервов являются горошек (24% в объеме продаж в шт.) и кукуруза (20%). Далее следуют: фасоль (14%), огурцы (8%) и томаты (4%). В основном, спрос на такую продукцию растёт в преддверии праздников: в декабре перед Новым годом, и весной — перед 8 марта и началом поста.

При этом чаще всего покупатели останавливают свой выбор на консервированной продукции собственных торговых марок торговой сети. К примеру, консервной продукции марки Global Village за период с мая 2022 года по май 2023 года россияне приобрели более 169 млн штук. А за первые 5 месяцев текущего года продажи этой продукции выросли на 9% год к году.

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Популярнее всего из овощной консервации СТМ оказались: зеленый горошек и кукуруза (их приобретено более 95 млн банок), маслины и оливки (более 30 млн банок), а также огурцы (18 млн банок).

Помимо классических овощных консервов покупатели выбирают и экзотические варианты. Например, порядка 3 млн банок перца халапеньо Global Village Selection и имбиря Global Village купили за прошлый год по всей России.

Ранее холдинг Ромир опубликовал исследование по результатам анализа рынка за 2022 год, согласно которому «Пятёрочка» вошла в ТОП-3 компаний на российском рынке по объему продаж горячего кофе, обогнав такие популярные кофейни, как Cofix.