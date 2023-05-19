Определен лидер на рынке горячего кофе среди ритейлеров

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Торговая сеть «Пятёрочка» вошла в ТОП-3 компаний на российском рынке по объему продаж горячего кофе, обогнав такие популярные кофейни, как Cofix. Это следует из результатов исследования холдинга Ромир по результатам анализа рынка за 2022 год.

Торговая сеть стала единственным представителем продуктового ритейла в первой пятёрке, который составил конкуренцию в том числе и нишевым предприятиям.

Так, в сегменте «Горячий кофе» (готовый кофе, приобретаемый в кафе, ресторанах, фудтраках и кофейнях, включая кофе навынос) ритейлер занял 3 место, уступив традиционным лидерам быстрого питания. Торговая сеть занимает 3,2% от общего рынка горячих напитков, увеличив этот показатель почти в 2 раза по сравнению с 2021 годом. Всего в прошлом году гости сети купили более 15 миллионов чашек горячего кофе.

Федеральный менеджер концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка» Павел Владыченко отметил, что чаще всего покупатели выбирают капучино.

«Для нас очень важно качество производимой продукции, поэтому мы тщательно выбираем надежных партнеров. Ежедневно наши гости по всей стране покупают десятки тысяч кружек горячих напитков и возвращаются снова и снова. Это говорит о высоком качестве и отличном вкусе, и результаты исследования Ромир подтверждают это. Чаще всего покупатели выбирают капучино, а средняя оценка готового кофе в приложении в этом году составляет 4,93 балла из 5 возможных», — отметил он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Доступная цена и высокое качество используемых ингредиентов считаются основным конкурентным преимуществом свежемолотого кофе торговой сети. Ритейлер с 2021 года сотрудничает с кофеобжарочным заводом Poetti, который предоставляет специальный бленд из сортов 100% арабики. В профессиональных кофемашинах сети во всех регионах присутствия используется именно он. Гость получает готовый кофе меньше, чем за минуту, а порция, крепость напитка и дозировка молока всегда стандартная.

«Формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества, а также удобством и доступностью использования этого канала. Повышение внимания со стороны ценителей кофе подтверждают и рост среднего чека, и увеличение объёма заказов. Дополнительные возможности канал приобретает благодаря различным промо-акциям и комбинированным предложениям, когда гость вместе с вкусным горячим кофе получает, например, выпечку. Coffee-goes-to-retail — это ещё один уникальный драйвер всей кофейной категории, который помогает стимулировать продажи в самих точках розничной торговли, именно поэтому для производителей он представляет особый интерес», — рассказал Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti).

Торговая сеть активно развивает сегмент готовой еды, который предоставляет гостям магазинов разнообразную кулинарию, горячий кофе и свежую выпечку из собственной пекарни. На сегодняшний день горячий кофе доступен в 1950 магазинах сети, а к концу 2023 года ритейлер планирует увеличить количество точек с кофе-поинтами более чем в 3 раза и довести его до более чем 6 тыс.