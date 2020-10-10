Титов предложил Мишустину ограничить размер имущественных налогов

https://static.news.ru/photo/1b902d68-0c1b-11eb-bbe2-fa163e074e61_660.jpg Борис Титов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов из-за пандемии коронавируса предложил внести изменения в Налоговый кодекс. Омбудсмен обратился по этому поводу к главе кабмина Михаилу Мишустину.

Борис Титов предложил председателю правительства Михаилу Мишустину ограничить в 2020 и 2021 годах размер имущественных налогов, которые рассчитываются, исходя из кадастровой стоимости коммерческих объектов недвижимости, — цитирует РИА Новости пресс-службу омбудсмена.

В большинстве субъектов РФ прошла или идёт государственная кадастровая оценка объектов недвижимости в целях налогообложения. По мнению Титова, в ней не учитывается, что в 2020 году из-за пандемии сократилась доходность недвижимости. Кроме падения доходов, собственники недвижимости также вынуждено несут дополнительные расходы на обеспечение санитарно-эпидемиологического режима.

В этих условиях для многих из них необходимость уплаты имущественных налогов, исходя из кадастровой стоимости, может привести к банкротству, — считает Титов.

Он убеждён, что проблему могут решить изменения в Налоговом кодексе. Следует законодательно утвердить, что рост подлежащей уплате в 2020 и 2021 годах суммы налога не может превышать 10% по сравнению с предыдущим налоговым периодом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Титов призвал власти субъектов РФ по возможности воздержаться от новых ограничений для бизнеса. Он подчеркнул, что на фоне ситуации с коронавирусом «допустить повторного закрытия бизнеса нельзя». Титов отметил, что в связи с ростом числа заразившихся дополнительные ограничения введены уже в восьми регионах.