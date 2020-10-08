Титов призвал власти регионов ослабить давление на бизнес во время пандемии

https://static.news.ru/photo/be1049d8-098c-11eb-8a9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов призвал власти субъектов РФ по возможности воздержаться от новых ограничений для бизнеса. Он подчеркнул, что на фоне ситуации с коронавирусом «допустить повторного закрытия бизнеса нельзя».

На совещании с региональными уполномоченными Титов отметил, что за последнюю неделю в связи с ростом числа заразившихся дополнительные ограничения введены уже в восьми регионах.

Нельзя снова закрывать экономику. Это неэффективно с точки зрения санитарных целей и губительно с точки зрения социальных и экономических последствий, — приводит слова бизнес-омбудсмена его пресс-служба.

Титов призвал вместо карательных мер для предпринимателей «сосредоточиться на усиленной заботе о группах риска, в первую очередь — пожилых людях».

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что рост числа заражений коронавирусом в российских регионах не является поводом для лишения губернаторов особых полномочий, которыми их наделили на период пандемии. По его мнению, «ситуация на местах лучше видна».