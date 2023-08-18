Супермаркеты OBI будут работать в России под новым брендом

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Компания «ОБИ франчайзинговый центр» направила заявку на регистрацию бренда Domus, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на данные Роспатента. Предполагается, что под таким названием супермаркеты OBI продолжат работу в России. Сама компания информацию не комментировала.

Как уточняет издание, решение о переименовании сети магазинов было принято в рамках договоренностей с немецкой OBI GmbH. Новые владельцы российского сегмента бизнеса были обязаны сменить название в течение полугода после подписания договора, который заключили еще летом 2022 года.

Также подчеркивается, что Domus — не единственный вариант названия для магазинов. В Роспатент уже поступали заявки на регистрацию товарных знаков HOBI, OBBI, IdeaFix, Inhouse и QBI.

Как сообщалось ранее, немецкий концерн Hugo Boss, известный производством одежды, может заняться оптовыми поставками продукции в Россию. Руководство компании приняло решение оставить в РФ часть своего бизнеса и переориентировать его. При этом активы и обязательства Hugo Boss на территории страны будут проданы, а инвестирование в развитие на российском рынке приостановят. Аналогичное решение также приняли бренды Vans и The North Face.