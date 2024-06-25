Появится новый способ связи между властью и бизнесом Замминистра Керефов: для обратной связи с бизнесом создадут спеццентры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Для обратной связи власти с бизнесом в регионах будут созданы специальные центры, сообщил в интервью NEWS.ru замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов. Эти организации будут собирать обращения от предпринимателей в онлайн-режиме, чтобы затем помочь им инвестировать деньги на той или иной территории. Такая мера должна увеличить инвестиции в проекты разных областей, краев и республик.

Мы сейчас с регионами начали выстраивать систему по созданию механизма постоянной обратной связи. Условно, это будут центры управления регионами, которые будут собирать обращения в интернете. Сперва — на региональном уровне, а потом будем агрегировать на федеральном. Это нам позволит максимально быстро реагировать на запросы инвестора, — сказал Керефов.

По его словам, министерство сейчас вместе с деловым сообществом и властями регионов также прорабатывает развитие инвестиционного законодательства и уже собрало около 400 предложений на эту тему.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил на полях Петербургского международного экономического форума, что бизнесу в России могут запретить отправлять запросы в госорганы на бумаге. По его словам, возможно, с 2025 года все обращения станут электронными. Это коснется любых структур, связанных с государством, подчеркнул министр.